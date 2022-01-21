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В Швеции разрабатывают систему водородных топливных элементов для велосипедов

В Швеции разрабатывают систему водородных топливных элементов для велосипедов

В Швеции разрабатывают специальную систему топливных элементов для электровелосипедов.

Новое оборудование необходимо шведской инновационной компании myFC для создания экспериментального образца электрического велосипеда на водородных топливных элементах.

Система топливных элементов для электровелосипедов должна быть очень тонкой, чтобы вписаться в раму обычного электрического велосипеда.

Еще одним из преимуществ новой технологии myFC является то, что в отличие от обычных водородных топливных элементов водородная система для велосипедов не требует дорогостоящих систем охлаждения.

«Мы показали, что мы можем быстро разрабатывать новые версии нашей технологии водородных топливных элементов и адаптировать их для таких конкретных транспортных средств, как велосипеды», – сказал главный технический директор myFC Себастьян Вебер.

Создание водородного велосипеда помогает разнообразить модельный ряд электровелосипедов и открывает новые возможности проникновения водорода на рынок транспортных средств и его массового использования широкой публикой.

Источник: elektrovesti.net

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