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В Швеции в гараже найден электромобиль Mars II 1969 года

В Швеции в гараже найден электромобиль Mars II 1969 года

50-летний автомобиль был построен на базе седана Renault компанией Electric Fuel Propulsion Corporation.

Уникальную находку в одном из гаражей Швеии обнаружили совершенно случайно. Автомобиль был выпущен в 1969 году и простоял без движения с 1975 года. Эксперты отмечают, что при этом транспортное средство довольно хорошо сохранилось.

Модель с полностью электрической силовой установкой получила название Mars II. Производитель активно продвигал электрические автомобили в 60-е годы. Тогда между Детройтом и Чикаго располагалось большое количество зарядных станций.

В Швеции в гараже найден электромобиль Mars II 1969 года

Всего компания собрала порядка 100 единиц электрокара. Запас хода машины составлял около 190 км, а максимальная скорость ограничена отметкой в 100 км/час. На полную зарядку автомобиля уходило 45 минут. Такой показатель можно назвать впечатляющим даже по современным меркам.

Источник: elektrovesti.net

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