В столице на Харьковском шоссе запрещен проезд транспорта

В Киеве протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

По их информации, с 05:20 люди, которые устроили митинг, перекрыли движение автотранспорта по Харьковскому шоссе - ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию, сейчас временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.

Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:

- автобусы 45: Дарницкая площадь - ст. м. Дарница; ул. Привокзальная - ул. Григоренко;

- автобусы 42: Дарницкая площадь - ул. Шептицкого;

- автобусы 51: Дарницкая площадь - ст. м. Лыбедская; ул. Привокзальная - ст. м. Красный хутор;

- автобусы 63: Дарницкая площадь - ст. м. Лесная; ул. Привокзальная - ст. м. Бориспольская;

- автобусы 115: Дарницкая площадь - Контрактовая площадь.

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