В столице на Харьковском шоссе запрещен проезд транспорта
В Киеве протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
По их информации, с 05:20 люди, которые устроили митинг, перекрыли движение автотранспорта по Харьковскому шоссе - ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию, сейчас временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.
Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:
- автобусы 45: Дарницкая площадь - ст. м. Дарница; ул. Привокзальная - ул. Григоренко;
- автобусы 42: Дарницкая площадь - ул. Шептицкого;
- автобусы 51: Дарницкая площадь - ст. м. Лыбедская; ул. Привокзальная - ст. м. Красный хутор;
- автобусы 63: Дарницкая площадь - ст. м. Лесная; ул. Привокзальная - ст. м. Бориспольская;
- автобусы 115: Дарницкая площадь - Контрактовая площадь.