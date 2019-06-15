В связи с соревнованиями по триатлону на Салтовке в субботу будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Героев Труда - на участке от моста через реку Харьков до ул. Барабашова – будет ограничено с 7:00 до 10:00 в субботу, 15 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением соревнований по триатлону на дистанции спринт.

На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от проведения спортивного мероприятия полосе движения.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта по ул. Барабашова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Валентиновской, а также по ул. Валентиновской, на участке от ул. Барабашова до ул. Академика Павлова.

С 7:00 до 10:00 автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№152э, 268э: ул. Героев Труда - перекресток ул. Героев Труда и ул. Барабашова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№272э: ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту.

Также с 7:00 до 10:00 по ул. Барабашова и ул. Валентиновской будет запрещено движение троллейбусов. Электротранспорт будет курсировать так:

№42: ст. «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова»;

№34 - курсировать не будет.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»