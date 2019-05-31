Транспорт
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В выходной из-за ремонта перекроют улицу Университетскую

В выходной из-за ремонта перекроют улицу Университетскую

Движение транспорта по ул. Университетской, на участке от пл. Павловской до пер. Университетского, будет запрещено с 8:00 до 17:00 1 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры. 

Кроме того, ряд автобусов изменят маршруты:

- с 8:00 до 11:00 и с 12:30 до 17:00 автобусы №218э, 219э, 238э, 241э, 249э и 272э будут курсировать так: пл. Павловская – пл. Сергиевская - спуск Соборности - ул. Университетская - пер. Спартаковский и далее по маршруту;

- с 11:00 до 12:30 1 июня автобусы №218э, 219э, 238э и 249э будут ходить так: пл. Павловская - ул. Квитки-Основьяненко - пер. Спартаковский и далее по маршруту.

Отметим, что ограничения связаны с с ремонтом асфальтобетонного покрытия по улице Университетской. На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Агентство Телевидения Новости

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