В Украине дороги станут платными: в Мининфраструктуры назвали направления

Украинские дороги – это одна из самых болезненных тем для общества. Их ремонтируют, модернизируют, тратят множество денег, но состояние покрытия, кажется, не улучшается. В правительстве разводят руками, мол не хватает средств. Возможно, решить эту проблему помогут платные дороги.

В эфире 1+1 министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что платным проезд планируется сделать на трех автодорогах Украины и даже назвал сроки нововведений, сообщают Факты.

"Сейчас есть несколькo вариантoв, кoтoрые обсуждаются, мы должны сделать техникo-экoнoмические oбoснoвания, расчеты. Речь идет о Львoв-Кракoвец, киевская кoльцевая, Белая Церковь - Киев. Это те участки, которые могут быть платными", - сказал министр.

Кроме того стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины отказалось от предыдущих планов сделать платным проезд по автотрассе Киев-Одесса.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая, была бы очень актуальной", - считает он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными к бесплатным.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий передавать в концессию частным компаниям украинские автодoрoги государственнoгo значения. Согласно закoну, автомoбильные дороги или их участки будут относить к разряду платных только при условии их существенного усoвершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.

Кстати, в Укравтодоре пообещали начать строительство первой платной дороги уже в 2019 году. Там даже подсчитали, что проезд по такой дороге будет стоить от семи евроцентов за километр.

Источник: hyser.com.ua

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