В Украине хотят навсегда лишать водительских удостоверений за нарушения ПДД

Украинские депутаты предлагают сделать возможным пожизненное лишение водительских удостоверений. Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается навсегда отбирать документ у тех, кто систематически нарушает правила дорожного движения, сообщает «24 Канал».

Проект закона №6278 предлагает усилить ответственность украинских водителей. Документ вносит изменения в ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения граждан удостоверение водителя. Такое наказание грозит за систематические грубые нарушения ПДД (сейчас это наказывается лишением прав сроком до 10 лет).

Предполагается, что отбирать права пожизненно будут именно за вождение в нетрезвом состоянии.

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