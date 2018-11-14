В Украине хотят сузить крайнюю левую полосу на трассах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ инициировало внесение изменений в государственные строительные нормы "Автомобильные дороги. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство". Одна из поправок будет касаться сужения крайней левой полосы.

Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

"Сейчас на трассах предусмотрена единая ширина полос движения 3,75 метров и остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения", - написал он в Фейсбук.

В случае принятия новых ГСН, ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории - расширена до 3 метров.

Такие нормы станут обязательными для новых дорог, а для существующих - если это будет возможно.

Проект изменений в строительные нормы по дорогам общего пользования разрабатывает ГП "ГосдорНИИ".

Напомним, что в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено около 56 млрд гривен на ремонты дорог.

Агентство Телевидения Новости