В Украине могут исчезнуть "еврономера": Рада приготовила окончательное решение

В Украине принятые за основу законопроекты (№8488 и №8487) не только ужесточат штрафы и контроль, но и обяжут при ввозе машины вносить денежную гарантию. Это приведет к тому, что ввозить машины на еврономерах будет просто не выгодно.



Финансовая гарантия – деньги, которые государство получит, если собственник авто обманул таможенников и решил кататься на авто без украинской регистрации и не платить за растаможку. В результате у украинцев пропадет какой-либо стимул ввозить "еврономера": в конечном результате заплатить придется столько же, сколько и при обычной растаможке.



Как поясняет юрист Александр Плахотник, это означает, что размер такой гарантии должен соответствовать стоимости растаможки.



"Если определить стоимость невозможно, то размер гарантии считают, исходя из максимальных ставок", - отмечает юрист. В то же время адвокат Алексей Кур уверен: такое нововведение может привести к "исчезновению еврономеров как явления".

Источник: http://u-news.com.ua

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