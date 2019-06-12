В Украине начал работу самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы FLIXBUS

В Украине начала работать немецкая транспортная компания Flixbus.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где компания начала работу.

"Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине. Билеты от 5 евро в наличии он-лайн", - написал Омелян.

Flixbus - немецкая транспортная компания, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США.

Источник: prm.ua

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