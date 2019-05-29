В Украине появился сервис проката суперкаров

Во многих развитых странах можно взять напрокат Ferrari или Bentley. В Украине же до сегодняшнего дня не было цивилизованного сервиса аренды элитных авто. Единичные предложения встречались, но зачастую только с водителем. Теперь же каждый желающий может на время стать владельцем экзотического автомобиля.

Как удалось выяснить ТопЖыр, эксклюзивный сервис аренды спорткаров запустили в Киеве, но в принципе, арендовать суперкар может житель любого региона. Можно ли взять напрокат Bugatti? Судя по поисковым запросам, об этом мечтают многие. Но пока что речь идет о более распространенных, но не менее интересных автомобилях, которые по карману далеко не каждому.

Так, помимо Гелендвагена и прочих относительно «попсовых» машин, доступны для проката такие автомобили как:

BENTLEY CONTINENTAL GT CONVERTIBLE

JAGUAR F-TYPE

CHEVROLET CORVETTE

MERCEDES SL

FORD MUSTANG

CHEVROLET CAMARO

ASTON MARTIN RAPID

PORSCHE PANAMERA

Стоимость аренды? Все зависит от модели автомобиля – от $130 до $700 в сутки. Похоже, мы теперь знаем, чем побаловать себя и каким сюрпризом можно удивить свою вторую половинку…

Источник: topgir.com.ua

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