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В Украине построили уникальный пожарный автомобиль

В Украине построили уникальный пожарный автомобиль

Крупнейший отечественный производитель пожарных автомобилей – предприятие «Пожмашина» из пгт. Ладан (Прилукский р-н, Черниговская обл.) выпустил инновационную автоцистерну АЦ-8-60 (TGS 33.360)-526М. Об этом сообщается на официальной страничке предприятия в Фейсбук. Как видно из индекса, машина построена полноприводном шасси MAN TGS 33.360 колесной формулы 6х6.1, пишет Автотема, ссылаясь на Автоцентр.

Автоцистерна комплектуется системой орошения, которая состоит из шести распылителей, установленных в колесных арках, а также трех нижних распылителей под передним бампером для подачи воды или воздушно-механической пены. Имеется дистанционное управление оборотами двигателя. Запас воды составляет 8 тонн.

В Украине построили уникальный пожарный автомобиль

Пожарный автомобиль дополнительно укомплектован аварийно-спасательным инструментом, осветительной мачтой в частности, мотопомпой, генератором, лебедкой Runva EWB20000. В ближайшее время инновационная автоцистерна поступит в пожарную часть.

Источник: autotheme.info

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Темы: авто

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