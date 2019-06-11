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В Украине признали незаконным один из штрафов для водителей

В Украине признали незаконным один из штрафов для водителей

Штраф за трещину на ветровом стекле признали незаконной. Об этом сообщает Дорожный Адвокат в Facebook.

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские штрафуют на основании ч.1 ст.121 КУоАП в размере 340 грн. (Управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается).

Если водитель не обжалует этот штраф и в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (различные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и т.д.), то ему грозит уже лишение права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Однако, наличие трещины на ветровом стекле согласно нормам ПДД не запрещает его эксплуатацию, что исключает возможность привлечения к административной ответственности по ч.1 ст.121 КУоАП.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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