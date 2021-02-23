Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:07
Просмотров: 67

В Украине с марта повысится стоимость билетов на поезда

В Украине с марта повысится стоимость билетов на поезда

Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на форуме Украина 30. Инфраструктура.

По его словам, повышение будет поэтапное – каждый месяц на два процента.

При этом, считает Криклий, украинцы продолжат пользоваться железнодорожным транспортом, поскольку наработан механизм уменьшения стоимости билетов.

"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает Укрзализныця", - объяснил Криклий, добавив, что пассажиры смогут получить скидку до 40%.

Как сообщалось ранее, в Украине обновят сотню железнодорожных станций. Также на электрификацию участков предусмотрено четыре миллиарда гривен.

Также к 8 марта Укрзализныця запустит восемь временных поездов. Пять из них будут курсировать в карпатском направлении.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 