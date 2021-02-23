В Украине с марта повысится стоимость билетов на поезда
Проезд в украинских поездах станет дороже уже с марта. Цены на железнодорожные билеты вырастут на 18%. Это не единственное повышение стоимость проезда в 2021 году. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на форуме Украина 30. Инфраструктура.
По его словам, повышение будет поэтапное – каждый месяц на два процента.
При этом, считает Криклий, украинцы продолжат пользоваться железнодорожным транспортом, поскольку наработан механизм уменьшения стоимости билетов.
"В авиации мы привыкли, если мы покупаем билет, не в последний день, а предпоследний с запасом времени, то цена существенно отличается. То же самое предлагает Укрзализныця", - объяснил Криклий, добавив, что пассажиры смогут получить скидку до 40%.
Как сообщалось ранее, в Украине обновят сотню железнодорожных станций. Также на электрификацию участков предусмотрено четыре миллиарда гривен.
Также к 8 марта Укрзализныця запустит восемь временных поездов. Пять из них будут курсировать в карпатском направлении.