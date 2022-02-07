В Украине создали уникальный электрический «Запорожец»

Автор YouTube-канала Seva TV поделился видео рекордного заезда модернизированный версии своего уникального электрического «Запорожца». Во время серии тестовых заездов машину удалось разогнать до 100 км в час за 3,77 секунды.

По словам украинского автоэнтузиаста, это самый быстрый электрический «Запорожец» на планете.

В процессе превращения в электромобиль старый ЗАЗ-966 оснастили электродвигателем Ansaldo, имеющим систему водяного охлаждения. Отдача агрегата составляет 30 киловатт (41 лошадиная сила) при массе в 82 килограмма.

Тяговый аккумулятор емкостью 16 кВт взяли у Chevrolet Volt, а контроллер на 1200 А (50-450В) предоставил автомастер из Ковеля. Он же настраивал и дорабатывал силовую установку: увеличил ее мощность и улучшил систему охлаждения. В частности, установил новый жидкостный контур и большой диффузор, который продувает радиатор насквозь. Мощность доработанного электромобиля при массе около 800 килограммов составляет порядка 300 киловатт (408 лошадиных сил).

Помимо всего прочего, в арсенале электрического «Запорожца» значится система рекуперации энергии.

В будущем на электрический «Запорожец» собираются установить расширители колесных арок и спортивную резину. По мнению мастеров, это позволит рассчитывать на еще более впечатляющие результаты.

Источник: internetua.com

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