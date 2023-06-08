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В Украине таки могут частично открыть воздушное пространство и запустить аэропорт Львова
В Украине таки могут частично открыть воздушное пространство и запустить аэропорт Львова, - глава Львовской ОВА Максим Козицкий
«Мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», – заявил он.
В частности, эту тему обсуждали на подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм Соединения Европы».
Джерело: https://t.me/u_now/100092