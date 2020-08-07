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В Украине ввели госсбор за пассажиров и груз при авиаперелетах

В Украине ввели госсбор за пассажиров и груз при авиаперелетах

В Украине начали взимать государственный сбор за пассажиров и груз во время авиаперелетов.

Соответствующий закон № 759-IX начал действовать сегодня.

Законом предусмотрено, что государственный сбор не будут взимать в случае:

перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета министров Украины;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

пассажиров, относящихся к категории лиц, освобождаемых от уплаты сборов в соответствии с законом;

перевозок детей в возрасте до двух лет; перевозок транзитных пассажиров; перевозки транзитных пассажиров и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Ставка такого сбора с каждого пассажира, который будет осуществлять перелет в пределах Украины, может составлять 0,5 доллара, а в случае международных воздушных перевозок - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах Украины придется доплатить 2,5 доллара, а при международных перевозках из/в Украину – 10 долларов.

Счет-фактура на оплату государственного сбора направляется плательщику факсимильной связью или электронной почтой в день оформления, а по требованию авиаперевозчика — по почте (заказным письмом) в течение двух рабочих дней со дня оформления и оплачивается в течение 30 дней с даты его оформления.

 

Агентство Телевидения Новости

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