Транспорт
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30.06.2023 16:22
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В Україні почали зростати ціни на пальне

Деякі мережі автозаправних станцій підвищили ціни на пальне на 0,2-3,2 грн/л напередодні повернення довоєнного оподаткування, повідомляють УНІАН.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”. Так, за тиждень з 23 по 30 червня найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях “Укр-Петроль” – плюс 3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне – 42,80 грн/л.

На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 подорожчав до 45 грн/л, ДП – до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.

Великі мережі АЗС також почали “накручувати” ціни. На 1 грн/л бензини “підросли” на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.У бік зростання переглянули ціни також “БРСМ-Нафта”, Chipo, VST й RLS (від 60 копійок до 2 грн за літр).

Агентство Телевидения Новости

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