В Україні заборонять маршрутки без пасків безпеки на далеких перевезеннях

В уряді планують заборонити з 1 січня 2021 року надання послуг маршрутних пасажирських перевезень транспортними засобами, не обладнаними пасками безпеки.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України Антон Щелкунов.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на «УНІАН».

Щелкунов зазначив, що вводяться зміни до правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом.

“Згідно з проектом постанови уряду, ми плануємо введення пасків безпеки з 1 січня 2021 року, тобто заборонити надання послуг транспортними засобами, не обладнаними пасками безпеки, з 1 січня 2021 року”, – пояснив він.

За словами Щелкунова, це торкнеться всіх маршруток, маршрути яких мають довжину понад 80 км.

Щелкунов додав, що також передбачається облаштування транспортних засобів тахографами та обмежувачами швидкості.

Щелкунов зазначив, що в Європі працює обмеження швидкості для автобусів до 100 км/год, а для вантажного транспорту – до 90 км/год.

“А у нас, ми бачимо, автобуси носяться зі швидкістю 150-160 км/год, що викликає високу аварійність”, – додав він.

Також Щелкунов зазначив, що вже проводились консультації з Литвою з приводу вартості переобладнання одного місця транспортного засобу, який було випущено до 2010 року.

Щелкунов уточнив, що в транспортних засобах, які виготовлені після 2010 року, всі пасажирські місця обладнані пасками безпеки.

“Ми отримали відповідь – 50 євро, це пасок безпеки й нове сидіння”, – додав він.

У той же час перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що за дев’ять місяців цього року винесено понад 216 тис. Постанов про порушення правил дорожнього руху у сфері користування пасками безпеки.

Білошицький зазначив, що в даний час штраф за невикористання пасків безпеки складає 51 грн.

“Є законопроект, який вже пройшов голосування (мова йде про прийняття в першому читанні) у Верховній Раді про підвищення штрафу до 850 грн і, на мою думку, це більш адекватний штраф за дане правопорушення”, – сказав він.

Також Білошицький нагадав, що пасок безпеки повинен використовуватися як водієм, так і пасажирами на передньому і задніх сидіннях.

Источник: uprom.info

Автор: Волошин Павло, головний редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»