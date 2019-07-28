В Україні запускають мобільний додаток для перевірки стану доріг

Укравтодор створив пакет онлайн-інструментів для контролю за станом доріг. Систему запустять через місяць і дороги можна буди контролювати у смартфоні.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на uacrisis.org.ua.

Геоінформаційна система від Укравтодору буде наповнюватися інформацією про дорожнє покриття і автоматично визначати чи потрібен ремонт дороги, скільки він може коштувати, яка стадія ремонту дорожнього покриття та хто виконує роботи.

Окрім зазначеної платформи також планують створити карту доріг, яка показуватиме стан проїзду та роботу дорожньої галузі на тому чи іншому відрізку дороги в зимовий період.

Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатись далі у процесі реформування та у підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг. Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату, – зазначив Вадим Горюшко, директор Державного підприємства дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язку»

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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