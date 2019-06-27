В Україні з’явиться BlaBlaBus
Автобусна дочка відомого сервісу BlaBlaCar, планує вийти на ринок України.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
Перший автобусний рейс BlaBlaBus вже запущений в Німеччині, де буде поєднано 60 міст протягом першого року роботи. Після тестування системи, мережа BlaBlaBus покриє всю Європу, у тому числі й Україну.
Ми зосередимо наші зусилля на створенні цієї об’єднаної мережі автобусних маршрутів і карпулінга (спільне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів з пошуку попутників) у глобальному масштабі. Ми запропонуємо пасажирам єдину платформу, де вони зможуть знайти обидва транспортні рішення. Синергія цих двох видів перевезень дозволить нам пропонувати більш низькі ціни при одночасному поліпшенні сервісу, — заявив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу