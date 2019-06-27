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В Україні з’явиться BlaBlaBus

В Україні з’явиться BlaBlaBus

Автобусна дочка відомого сервісу BlaBlaCar, планує вийти на ринок України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Перший автобусний рейс BlaBlaBus вже запущений в Німеччині, де буде поєднано 60 міст протягом першого року роботи. Після тестування системи, мережа BlaBlaBus покриє всю Європу, у тому числі й Україну.

Ми зосередимо наші зусилля на створенні цієї об’єднаної мережі автобусних маршрутів і карпулінга (спільне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів з пошуку попутників) у глобальному масштабі. Ми запропонуємо пасажирам єдину платформу, де вони зможуть знайти обидва транспортні рішення. Синергія цих двох видів перевезень дозволить нам пропонувати більш низькі ціни при одночасному поліпшенні сервісу, — заявив один із засновників BlaBlaCar Ніколя Брюссон

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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