В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення: що відомо

Для автомобілістів змінили процедуру отримання водійських прав.

Зокрема, йдеться про теоретичну та практичну підготовку.

Про це повідомляє МВС України на своїй сторінці у Facebook.

Так, відтепер можна вибрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке чинне 1 рік. Разом із цим внутрішнього іспиту немає. Після цього скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС.

Окрім того, для практичних занять можна обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті. Після навчання скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв у автошколі, яке дійсне 2 роки.

Зазначається також й те, що у будь-якому сервісному центрі МВС можна скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

Джерело: tsn.ua

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