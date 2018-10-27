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В Україні зробили обов’язковим проектування «острівців безпеки» на дорогах

В Україні зробили обов’язковим проектування «острівців безпеки» на дорогах

В Україні запровадили нові будівельні норми, що роблять обов’язковим проектування «острівців безпеки» на неврегульованих пішохідних переходах через дороги з чотирма та більше смугами.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Громадське.

Відповідні державні будівельні норми, що врегульовують необхідність проектування «острівців безпеки», а також вимоги до самих таких «острівців», набули чинності.

«Для підвищення безпеки пішоходів у нових нормах була введена принципово важлива зміна – обов’язкове облаштування острівців безпеки на переходах без світлофорів чи регулювальника, які містять чотири та більше смуг руху», — повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

Так, відповідно до нових будівельних норм, мінімальна ширина острівця безпеки в місці пішохідного переходу повинна бути не менше 2 м, мінімальна довжина – 8 м. Вони можуть облаштовуватися на розділовій смузі або шляхом звуження смуг руху до 2,75 м і вигину осі смуги руху.

Раніше заступник Мінрегіону повідомляв, що наразі міністерство працює над удосконаленням 17 державних будівельних норм.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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