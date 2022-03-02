Важно! Эвакуационные поезда из Харькова на 2 марта!

Из Харькова в Тернополь отправится двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправка поезда с Южного вокзала (Харьков-Пассажирский) в 14:30.

Еще один эвакуационный скоростной экспресс Харьков – Львов назначен на 17:00.

Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям.

По поводу более подробной информации, а также возможных изменений в расписании просят внимательно следить за объявлениями на вокзале.

Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

Агентство Телевидения Новости