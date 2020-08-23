Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення інноваційного проєкту, - Владислав Криклій

Створення умов для виробництва в Україні електрокарів – одна з найважливіших цілей Міністерства інфраструктури. На цьому наголосив очільник відомства Владислав Криклій під час презентації першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC вчора, 20 серпня.

“Без електрокарів вже важко уявити сучасну країну та інфраструктуру міст. Звісно, чим краще сприятиме розвитку електромобільності в Україні Уряд, Верховна Рада та держава в цілому, тим швидше відбуватиметься цей рух. Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення дійсно інноваційного та технологічного проєкту, який водночас прибирає бар’єри та турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян мали змогу дозволити собі такі продукти. А ми будемо створювати належну та сучасну інфраструктуру для цього”, - відмітив Міністр інфраструктури.

Владислав Криклій зауважив, що Міністерство буде і надалі всебічно підтримувати такі важливі ініціативи в Україні як скасування ПДВ і мит на ввезення електромобілів, а також стимулювати національне виробництво електрокарів. “Плануємо виступити з локальною, проте вкрай важливою ініціативою, щоб посприяти розбудові мережі супершвидких зарядних станцій в України SuperCharge, що буде реалізовано за рахунок єврокоштів. Це дозволить покращувати та розвивати електромобільність в Україні ще більше”, - додав очільник відомства.

Нагадаємо, що раніше Міністерство інфраструктури виступило з ініціативою внесення нових змін у державні будівельні норми (ДБН), які б дозволили розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

Ukrainian Social Electric Car (USEC) – спільний проєкт телеведучої Вікторії Кіосе у співпраці з фахівцями компанії Ecofactor. Технічний виконавець проекту Сергій Вельчев - засновник та CEO групи компаній ECOFACTOR. Український електромобіль для людей з інвалідністю був розроблений на базі Smart і дозволяє особам з порушеннями опорно-рухового апарату зручно пересуватися містом. Без сторонньої допомоги людина може спокійно заїхати в автівку як в капсулу та самостійно рухатися.

Источник: mtu.gov.ua

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