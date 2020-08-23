Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:47
Просмотров: 64

Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення інноваційного проєкту, - Владислав Криклій

Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення інноваційного проєкту, - Владислав Криклій

Створення умов для виробництва в Україні електрокарів – одна з найважливіших цілей Міністерства інфраструктури. На цьому наголосив очільник відомства Владислав Криклій під час презентації першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC вчора, 20 серпня.

“Без електрокарів вже важко уявити сучасну країну та інфраструктуру міст. Звісно, чим краще сприятиме розвитку електромобільності в Україні Уряд, Верховна Рада та держава в цілому, тим швидше відбуватиметься цей рух. Вдячний авторам першого українського електромобіля для людей з інвалідністю USEC за втілення дійсно інноваційного та технологічного проєкту, який водночас прибирає бар’єри та турбується про кожного з нас, створюючи необхідні умови для тих, хто цього потребує. Держава має зробити все, щоб якомога більше громадян мали змогу дозволити собі такі продукти. А ми будемо створювати належну та сучасну інфраструктуру для цього”, - відмітив Міністр інфраструктури.

Владислав Криклій зауважив, що Міністерство буде і надалі всебічно підтримувати такі важливі ініціативи в Україні як скасування ПДВ і мит на ввезення електромобілів, а також стимулювати національне виробництво електрокарів. “Плануємо виступити з локальною, проте вкрай важливою ініціативою, щоб посприяти розбудові мережі супершвидких зарядних станцій в України SuperCharge, що буде реалізовано за рахунок єврокоштів. Це дозволить покращувати та розвивати електромобільність в Україні ще більше”, - додав очільник відомства.

Нагадаємо, що раніше Міністерство інфраструктури виступило з ініціативою внесення нових змін у державні будівельні норми (ДБН), які б дозволили розміщення зарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

Ukrainian Social Electric Car (USEC) – спільний проєкт телеведучої Вікторії Кіосе у співпраці з фахівцями компанії Ecofactor. Технічний виконавець проекту Сергій Вельчев - засновник та CEO групи компаній ECOFACTOR. Український електромобіль для людей з інвалідністю був розроблений на базі Smart і дозволяє особам з порушеннями опорно-рухового апарату зручно пересуватися містом. Без сторонньої допомоги людина може спокійно заїхати в автівку як в капсулу та самостійно рухатися.

Источник: mtu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

7 запитань про послуги для ФОП на порталі Дія
Сегодня 10:34    83
Фонд державного майна затвердив форми розкриття інформації про об’єкти оренди з переліку “другого типу”
Сегодня 10:21    66
Перші уроки у школах варто провести у просвітницькому форматі щодо COVID-19 – Денис Шмигаль на зустрічі з ВРЦіРО
Сегодня 10:08    86
МОН оновлює порядок, за яким замовляють та видають дипломи про профосвіту – він адаптований до реальних ситуацій і визначає відповідальність усіх, хто має доступ до ЄДЕБО
Сегодня 09:22    79
Жнива-2020: В Україні розпочато збирання соняшника та проса
Сегодня 08:58    86
Ольга Стефанішина: Оновлення Угоди про асоціацію з ЄС відкриє нові можливості для малого та середнього бізнесу України
Сегодня 08:01    105
Маріуполь розпочав впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу для створення е-квитка на транспорті, - Владислав Криклій
22.08.2020 11:05    159
Мін’юст та ДП «СЕТАМ» шукають домівки для 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду
22.08.2020 10:52    189
На сайті МОН оновлено перелік національних контактних пунктів “Горизонт 2020”
22.08.2020 10:27    127
Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев: На запобігання поширенню коронавірусу вже спрямовано майже 25 млрд грн бюджетних коштів
22.08.2020 10:01    119
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 