Транспорт
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Сегодня 08:47
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Відновлення залізничного сполучення на сході України триває

"Укрзалізниця" повідомляє, що з 20 вересня почне курсувати приміський поїзд №6801/6802 Лозова – Бантишеве.

З Лозової він вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20.

Поїзд курсуватиме щодня, крім четверга, з зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх зупинкових пунктів.

Джерело: https://t.me/vekha/48951

Новости портала «Весь Харьков»

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