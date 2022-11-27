Відновлюється залізничне сполучення в золочівському та казачанському напрямках

Від завтра, 28 листопада, Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Золочева.

Приміський поїзд №6173/6174 вирушатиме зі Золочева о 06:02 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 07:30. Зворотно зі станції Харків-Пасажирський вирушатиме о 08:20 та прибуватиме до Золочева о 10:36.

Поїзд №6177 вирушатиме із Золочева о 10:52 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 12:22.

Приміський поїзд №6176/6175 вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17:20 та прибуватиме до Золочева о 19:33. Зворотно зі Золочева вирушатиме о 19:50 та прибуватиме на станцію Харків-Пасажирський о 21:31.

Поїзди робитимуть зупинки на таких станціях: роз’їзд 6 км, Основа ЕЦ, роз’їзд Нова Баварія, Хвилинка, Рижів, Подвірки, Зарічанка, Шпаківка, Курортна, Пересічне, Яротівка, Черелино, Феськи, Рогозянка, 205 км, Чорноглазівка та Соснівка.

Також відновлюється сполучення до приміське залізничне сполучення із селищем Цупівка за рахунок подовження маршруту Харків – Дергачі – Слатине.

Потяг зупинятиметься на усіх проміжних зупиночних пунктах: Південний пост, Північний пост, Підгородня, Лозовенька, Моторна, Дергачі, Нові Дергачі, Безруківка, Слатине, Прудянка. Окрім цього, курсуватимуть додаткові потяги до станції Слатине.

Агентство Телевидения Новости