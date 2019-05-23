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Відома скандинавська авіакомпанія повертається до України після восьмирічної перерви

Відома скандинавська авіакомпанія повертається до України після восьмирічної перерви

Авіакомпанія SAS восени поточного року має намір налагодити пряме авіаційне сполучення між столицями України та Норвегії. Польоти за маршрутом Київ-Осло будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах, починаючи з 26 жовтня 2019 року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Про це сьогодні повідомив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.

“Важливим результатом українсько-норвезького діалогу з питання налагодження прямого авіасполучення між Україною і Норвегією стало оприлюднене сьогодні рішення авторитетної європейської авіакомпанії “Скандинавські авіалінії” (SAS) про початок в жовтні 2019 прямого авіарейсу Київ-Осло”, – пише Яцюк на своїй сторінці в Facebook.

“Є всі підстави очікувати, що відкриття вже через кілька місяців прямого авіарейсу між Києвом і Осло допоможе ще більше посилити взаємодію та обміни між нашими двома країнами”, – додав дипломат.

Український посол висловив подяку керівництву авіакомпанії SAS, а також компанії-оператора цивільних аеропортів Норвегії Avinor за рішення використовувати в назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею – Kyiv.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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