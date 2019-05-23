Відома скандинавська авіакомпанія повертається до України після восьмирічної перерви

Авіакомпанія SAS восени поточного року має намір налагодити пряме авіаційне сполучення між столицями України та Норвегії. Польоти за маршрутом Київ-Осло будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах, починаючи з 26 жовтня 2019 року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Про це сьогодні повідомив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк.

“Важливим результатом українсько-норвезького діалогу з питання налагодження прямого авіасполучення між Україною і Норвегією стало оприлюднене сьогодні рішення авторитетної європейської авіакомпанії “Скандинавські авіалінії” (SAS) про початок в жовтні 2019 прямого авіарейсу Київ-Осло”, – пише Яцюк на своїй сторінці в Facebook.

“Є всі підстави очікувати, що відкриття вже через кілька місяців прямого авіарейсу між Києвом і Осло допоможе ще більше посилити взаємодію та обміни між нашими двома країнами”, – додав дипломат.

Український посол висловив подяку керівництву авіакомпанії SAS, а також компанії-оператора цивільних аеропортів Норвегії Avinor за рішення використовувати в назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею – Kyiv.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»