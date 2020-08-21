Венгрия с 1 сентября изменит правила пересечения границы из-за COVID-19

С 1 сентября Венгрия ужесточит правила пересечения границы для предотвращения распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан государственному радио в пятницу, сообщает Hirado.

«Я призываю всех с надлежащей осторожностью не бронировать жилье на юге после 1 сентября, так как это может противоречить мерам по охране границы», - сказал он.

Также Орбан сказал, что к сентябрю в Венгрии изменят нынешнюю систему классификации "безопасности" стран.

«По сравнению с венгерской ситуацией, эпидемиологическая ситуация в большинстве стран ухудшается. Наибольшей угрозой остается занесения вируса», - сказал венгерский премьер.

По действующим правилам, те, кто возвращается в Венгрию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, должны пройти 14-дневный карантин, если они не сдали два негативных тесты на COVID-19.

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 792 тысячи человек. При этом выздороветь уже удалось более 14,4 млн больных.

Количество выявленных случаев коронавируса в мире составляет чуть более 22,6 млн человек.

Лидерами по количеству зараженных остаются США - 5573743, Бразилия - 3501975, Индия - 2836 925.

В России такое количество приближается к миллиону - 936 833.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксировано 100 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 207 - летальные.

51 078 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 2 106 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 20 августа подтвердили COVID-19. За сутки 637 пациентов выздоровели.

Агентство Телевидения Новости