Въезжающим из ОРДЛО снова надо будет проходить 14-дневную самоизоляцию

Для граждан, пересекающих линии разграничения в Донбассе, оставили обязательный карантин. О этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

Пока известно, что изменения будут действовать до 1 августа. С начала месяца пограничникам рекомендовано действовать с учетом ситуации с COVID-19.

Во время карантина в Донецкой и Луганской областях запрещено пересекать линии разграничения на контрольных пунктах въезда и выезда иностранцами и лицами без гражданства.

«Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают,что граждан Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропустят только при согласии на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждан допустят лишь в масках.

В контрольных пунктах можно будет находиться с соблюдением социальной дистанции.

Агентство Телевидения Новости