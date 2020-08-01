Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 145

Въезжающим из ОРДЛО снова надо будет проходить 14-дневную самоизоляцию

Въезжающим из ОРДЛО снова надо будет проходить 14-дневную самоизоляцию

Для граждан, пересекающих линии разграничения в Донбассе, оставили обязательный карантин. О этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.

Пока известно, что изменения будут действовать до 1 августа. С начала месяца пограничникам рекомендовано действовать с учетом ситуации с COVID-19.

Во время карантина в Донецкой и Луганской областях запрещено пересекать линии разграничения на контрольных пунктах въезда и выезда иностранцами и лицами без гражданства.

«Кроме того граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают,что граждан Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) пропустят только при согласии на самоизоляцию, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации. 

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждан допустят лишь в масках.

В контрольных пунктах можно будет находиться с соблюдением социальной дистанции.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 