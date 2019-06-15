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Викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою: на українських трасах з'являться SOS-станції

Викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою: на українських трасах зявляться SOS-станції

Це передбачено у змінах до державної будівельної норми (ДБН) з проектування доріг загального користування, які вводяться в дію з 1 вересня

В Україні під час нового будівництва та реконструкції доріг I категорії (траси міжнародного значення) рекомендується встановлювати станції екстреного зв'язку. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, це передбачено у змінах державної будівельної норми (ДБН) з проектування доріг загального користування, які вводяться в дію з 1 вересня.

Він зауважив, що, як правило, станції розташовуються кожні 0,5-2 км уздовж траси для виклику необхідної допомоги: поліції, швидкої або евакуатора в разі екстреної ситуації на дорозі.

"Впроваджуємо ще одну європейську практику безпеки на трасах – станції екстреного зв'язку. На дорозі може трапитися різне, тому в багатьох країнах Європи, наприклад, щоб убезпечити водіїв і пасажирів авто на трасах у разі виникнення можливої надзвичайної ситуації, вздовж дороги кожні кілька кілометрів проектують невеликі SOS-станції. З їх допомогою можна викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою і так далі. Тепер така практика може вводитися і в нас. Новими змінами в ДБН введено рекомендаційну вимогу – передбачати відповідний технологічний зв'язок на трасах для влаштування цих SOS-станцій", – написав заступник міністра.

За словами Парцхаладзе, вигляд та комплектація таких SOS-станцій, а також відстань, на якій вони будуть розташовуватися, і час, прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально відповідно до проекту.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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