Вместо «зеленых человечков» - приложение в смартфоне. Как в городе работает онлайн оплата парковок?

Не все люди, допустим, в этом разбираются, а если приедет пожилой человек, откуда он знает, как пользоваться этим всем. У него есть приват 24 или приложение? Наврядли.

Юрий держит в руках свежо выписанный ему штраф в сотню гривен за неуплату парковки. Говорит, приехал из области в банк - ждал хоть какого-то живого человека, чтобы оплатить как привык парковщику, или хотя бы спросить кого, как это сделать. Впрочем, вот на этот знак внимания человек, говорит, не направил - именно на нем написаны все нововведения по парковке, которые собственно и убрали с улиц, зеленых человечков, как их прозвали водители. И чтобы оплатить ту парковку, надо ее еще найти, говорит мужчина.

Юрий, водительский стаж 30 лет:

Я сделал два круга, чтобы вот это найти место, по Пушкинской проехал, доехал туда, на Сумскую заехал и вот только нашел вот это место. Вообще ужасно, негде стать, город забитый.

Андрей тоже получил штраф, говорит, оплатить парковку хотел и вот с новым приложением “Е-парковка”, где нужно заполнить персональную информацию о себе, автомобиле и собственно привязать банковскую карту для оплаты, возникли проблемы, а в приложении банка нужного раздела почему-то не нашел.

Андрей, водитель:

Я вышел, изучил, скачал додаток "Е-паркування", потом тут привязка к карте - начал привязывть интернет оборвался. Заходить по-новой - оно не соединилось. Никого нету, не у кого спросить. Покупать можно в табачных киосках тут написано талоны, но табачных киосков чето нету. Ну, я приехал, я не против заплатить, но когда это виглядит по-человечески.

Проблемы с нововведением оплаты парковки у водителей возникают часто, признает заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот. Тем не менее, приложение, которое заработало еще в апреле - загрузили уже около 13 000 горожан и его, говорит чиновник, должны постоянно совершенствовать, так как, например, сейчас в приложении, которое разрабатывался около полугода и на которое потратили всего несколько миллионов, видно только, где есть парковка, а вот есть ли на ней свободное место - в приложении не узнаешь. Сейчас, чтобы оплатить парковку онлайн, есть еще несколько способов, говорит чиновник - это и парковочные талоны с возможностью безлимитного парковки в течение 30 дней и собственно через приложение «Приват24» в разделе «Транспорт/Авто». О людях без смартфонов, говорит Дробот, тоже не забыли.

Олег Дробот, заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации:

Для того, чтобы не имея смартфон пользоваться сегодня харьковской городской парковкой и оплатить её, можно в любом сигаретном киоске, который расположен практически на каждой парковке либо рядом с ней, купить соответствующую стрейч-карту на 50 либо 100 гривен. К стрейч-карте идет понятная подробная инструкция о том как её активировать. Мы активируем эту карту, проводим оплату с номера своего мобильного телефона.

КП "Харьковпарксервис" известно уже давно не только парковками, но и тем, что деньги за нее в городе несколько лет назад выводились через несколько десятков ФЛП, связанные с работниками КП "Харьковпарксервис". Еще тем, что несмотря на постановление Кабмина, харьковские парковки не были оборудовании паркоматами, из-за чего собственно было в том же 2016 году открыто уголовное производство. Тогда правоохранители установили, что должностные лица КП «Харьковпарксервис» и Харьковский горсовет не организовали установку паркоматов, из-за чего городская казна оскудела аж на 90 млн. грн. Теперь же в мэрии надеются, что с нововведением коммунальное предприятие станет таки прибыльным.

Олег Дробот, заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации:

Однозначно, оно станет прибыльным. Почему? Потому что на сегодняшний день совокуптно появились инструменты, которые стимулируют жителя оплачивать парковку. Сегодня каждый час парковки фиксируется. Раньше очень большое кодличество зрителей не оплачивали парковку, они отказывали парковщикам, у города не было юридических возможностей повлиять на жителя который игнорирует парвила оплаты парковки в городе.

Впрочем, пока, говорит антикорупционщик Дмитрий Булах, коммунальное предприятие на балансе которого сейчас является 6000 парковочных мест, первые 9 месяцев 2019 завершило с убытком. И если анализировать финансовую отчетность КП за последние несколько лет, заключает Булах, прибыли если и были - то просто смешные для второго по населению города Украины.

Дмитрий Булах, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра:

Майже вся виручка - це і є прибуток по суті. Чи може це підприємство бути збитковим? Відповідно я вважаю, що ні. Це просто неможливо, бо тоді, коли це обслуговували просто паркувальники в зеленій формі так і зараз, коли це електронним чином. У відкритму доступі є інформація щодо збитку в 60 тисяч гривень за перше піврячча 2019 року далі вони просто припинили публікувати цю звітність.

Еще горсовет анонсировал, что в ближайшее время на муниципальных парковках, которых в городе около полсотни, обучать и стимулировать оплатить парковку будут специальные консультанты.

Агентство Телевидения Новости