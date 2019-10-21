Внутрішні авіаперельоти можуть здешевшати на понад 16% вже 2020 року

Зменшення вартості може відбутися за рахунок скасування податку на додану вартість

Внутрішні авіаперельоти можуть здешевшати на понад 16% вже наступного року. Про це в інтерв'ю "Час. Підсумки Тижня" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Урядовець зауважив, що здешевлення може відбутися за рахунок скасування податку на додану вартість. Але за цю ініціативу ще має проголосувати Верховна Рада. У відомстві сподіваються, що це станеться вже цього року.

"Вже з наступного року можна розраховувати на, відповідно, на 16,6% принаймні квитки почнуть дешевшати. Ну як би це мало бути за логікою. Тому, сподіваюся, що всі ми можемо видихнути з полегшенням і усі наші внутрішні перевезення теж стануть конкурентними", – зауважив Криклій.

Источнк: 5.ua

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