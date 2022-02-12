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Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Водителей предупреждают об опасности на дорогах

Водителей Харькова и области предупреждают об опасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

По прогнозу синоптиков, в связи с приходом прохладного воздуха из Скандинавии регионе ожидается постепенное снижение температуры, а также осадки туман, мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Так, в субботу, 12 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается мокрый снег, местами с дождем. Ночью слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 2-3 градуса тепла.

В воскресенье, 13 февраля, переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 5-10 градусов мороза ночью до 2-3 градусов тепла днем.

"В связи с осадками и переходом температуры через отметку в ноль градусов на дорогах области может образоваться гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и снизит управляемость автомобилем. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, дистанции, скоростного режима и не мешайте работе спецтехники", - сообщили в облавтодоре.

Для оперативного реагирования на любые случаи усложнения движения по трассам государственного значения при Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники. Также ведется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия с помощью камер видеонаблюдения, установленных над трассами. В случае усложнения движения по дорогам государственного значения области рекомендуется сообщать диспетчеру по номеру (057) 336-83-44, 341-31-55 (круглосуточно).

Во избежание аварийных ситуаций в туманную погоду соблюдайте такие правила:

● выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед появившимся неожиданно препятствием;

● мокрое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь автотранспорта. Во время движения в колонне увеличьте дистанцию ​​между автомобилями – не менее 50 м

● включайте противотуманные фары;

● внимательно следите за сигналами двигающихся впереди автомобилей;

● не допускайте резкого торможения без особых причин;

● при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине и включите аварийную световую сигнализацию.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

Новости портала «Весь Харьков»

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