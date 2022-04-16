Транспорт
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16.04.2022 17:05
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Водительское удостоверение и техпаспорт снова доступны в приложении «Дія».

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова, с начала российского вторжения службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные граждан. Сейчас Единый госреестр транспортных средств МВД возобновил работу в безопасном месте.

«Теперь вы снова можете пользоваться водительским удостоверением и техпаспортом в «Дії». В приложении документы подтянутся автоматически», – отметили в ЦПАУ.

Напомним, что электронные водительские права и техпаспорт приравняли к бумажному и пластиковому аналогам. Ими можно пользоваться где угодно, и никто не имеет права требовать бумажный или пластиковый документ.

Агентство Телевидения Новости

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