Возле стадиона «Металлист» перекроют движение транспорта

С 18:00 16 октября до 00:30 17 октября будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между сборными командами Украины и Чехии.

На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:

№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;

№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко, возле железнодорожной станции Балашовка);

№244э изменит путь следования и будет осуществлять объезд так: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

№251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

С 18:00 16 октября до завершения работы трамвайных маршрутов будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной, а также запрещена остановка на «Ст. м. «Спортивная».

С 21:00 до 21:45 16 октября и с 23:30 до 00:30 17 октября движение трамваев будет организовано следующим образом:

- трамвай №5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

- трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

в обратном направлении: Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе – 602 м/р;

- трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская – Новожаново;

- трамвай №28: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново.

Кроме того, до 1:00 17 октября будет продлена работа метрополитена.

На время проведения мероприятия станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» будут закрыты для входа/выхода.

Агентство Телевидения Новости