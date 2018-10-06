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По улицам Чернышевской и Шевченко ограничено движение транспорта
Движение транспорта по ул. Чернышевской, на участке от ул. Каразина до ул. Ярослава Мудрого, будет запрещено с 8:00 до 17:00 6 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом дороги.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Каразина и Мироносицкой.
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Движение транспорта на въезде-выезде с ТЦ «Рост» по ул. Шевченко, 142 будет ограничено с 21:00 5 октября до 6:00 6 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией светофора на этом участке.
Источник: city.kharkov.ua
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