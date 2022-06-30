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Європейський Союз визнаватиме українські водійські права

Європейський Союз визнаватиме українські водійські права

Україна та Євросоюз підписали угоду про «транспортний безвіз»

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що це означає?

Європейський Союз визнаватиме українські водійські права.

Українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС.

Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів та відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.

Источник: https://t.me/spravdi/11963

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Темы: ес, Украина

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