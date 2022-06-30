Сегодня 06:08
Просмотров: 108
Європейський Союз визнаватиме українські водійські права
Україна та Євросоюз підписали угоду про «транспортний безвіз»
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Що це означає?
Європейський Союз визнаватиме українські водійські права.
Українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС.
Угода про вантажні автомобільні перевезення плюс рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають нашому бізнесу економію в десятки мільйонів доларів та відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.
Источник: https://t.me/spravdi/11963