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Все пассажиры-льготники должны ездить бесплатно, без каких-либо ограничений – секретарь Харьковского горсовета

Все пассажиры-льготники должны ездить бесплатно, без каких-либо ограничений – секретарь Харьковского горсовета

За плохое обращение со льготниками автоперевозчиков будут наказывать вплоть до лишения маршрута.

Такое заявление сделал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов 6 января на встрече с руководителями троллейбусных и трамвайных депо, а также автобусных предприятий, – сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Все пассажиры льготного контингента, будь то пенсионер, ветеран или чернобылец, должны ездить бесплатно, без каких-либо ограничений. Если я узнаю, что какой-то водитель не пустил льготника в салон, высадил его или нагрубил ему, то отвечать за это будете вы – лишитесь или маршрута, или должности. И я требую толерантного, вежливого отношения к людям. Это моя принципиальная позиция. Проведите совещания с водителями и кондукторами, донесите им эти требования», – отметил Игорь Терехов.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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