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Второй самолет за час не смог сесть в харьковском аэропорту
Прилет самолета авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшего рейс Стамбул - Харьков ожидался сегодня в 15:05. Но на подлете к Харькову лайнер изменил курс
Над Красноградом самолет, не снижаясь, сделал два круга. После чего экипаж принял решение даже не пытаться из-за тумана садиться в Харькове, и самолет полетел назад, в Стамбул.
Ранее также вынужден был развернуться на подлете к Харькову самолет, летевший из Варшавы.
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