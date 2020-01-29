Второй самолет за час не смог сесть в харьковском аэропорту

Прилет самолета авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшего рейс Стамбул - Харьков ожидался сегодня в 15:05. Но на подлете к Харькову лайнер изменил курс

Над Красноградом самолет, не снижаясь, сделал два круга. После чего экипаж принял решение даже не пытаться из-за тумана садиться в Харькове, и самолет полетел назад, в Стамбул.

Ранее также вынужден был развернуться на подлете к Харькову самолет, летевший из Варшавы.

Агентство Телевидения Новости