Введение жестких санкций за нарушения правил ввоза «евроблях» в Украину отсрочили

Введение жестких санкций за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа с 22 мая, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"Таким образом, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время на таможенное оформление своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции", – отмечается на сайте ГФС.

Как напомнило ведомство, после вступления ужесточенных норм в силу штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составит 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе Верховная Рада отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможивания без штрафов до 21 августа текущего года.

Агентство Телевидения Новости