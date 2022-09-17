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У додатку «Укрзалізниці» тепер можна переглянути номер колії прибуття поїзда
«Укрзалізниця» оновила свій мобільний додаток. У нього додали онлайн-табло 15 вокзалів України, тепер можна відстежувати всі рейси та колії прибуття через смартфон.
Які вокзали додали:
Київ
Вінниця
Хмельницький
Харків
Одеса
Дніпро
Запоріжжя
Кривий Ріг
Львів
Ковель
Луцьк
Івано-Франківськ
Тернопіль
Чернівці
Коростень
Фастів
Козятин
Оновлення вже доступне в Google Play Market та AppStore.
Нагадаємо, додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться.
Джерело: myc.news