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У додатку «Укрзалізниці» тепер можна переглянути номер колії прибуття поїзда

У додатку «Укрзалізниці» тепер можна переглянути номер колії прибуття поїзда

«Укрзалізниця» оновила свій мобільний додаток. У нього додали онлайн-табло 15 вокзалів України, тепер можна відстежувати всі рейси та колії прибуття через смартфон.

Які вокзали додали:

Київ

Вінниця

Хмельницький

Харків

Одеса

Дніпро

Запоріжжя

Кривий Ріг

Львів

Ковель

Луцьк

Івано-Франківськ

Тернопіль

Чернівці

Коростень

Фастів

Козятин

Оновлення вже доступне в Google Play Market та AppStore.

Нагадаємо, додаток "Укрзалізниці" запустили у серпні 2022 року. У ньому можна придбати і повернути квитки на потяги далекого сполучення, знайти необхідний рейс і відповіді на запитання про перевезення, що часто ставляться.

Джерело: myc.news

Новости портала «Весь Харьков»

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