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У Харкові буде перекрита одна вулиця
Рух транспорту на вул. Стефенсона, на ділянці від пр. Любові Малої до бул. Профспілкового, буде заборонений з 30 грудня до 9 січня
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційній мережі у районі будинку №6-а по пр. Любові Малої.
Об’їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями. Також у районі будинку буде обмежена швидкість руху транспорту.
Джерело: https://t.me/now_kharkov/30500