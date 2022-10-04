Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:19
Просмотров: 159

У Харкові поновлює роботу ще один тролейбусний маршрут

У Харкові поновлює роботу ще один тролейбусний маршрут

Тролейбус №40, який курсує від пр. Перемоги до парку ім. Горького, поновить роботу у середу, 5 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, маршрут відкривають у зв’язку з закінченням ремонту контактних та кабельних мереж на вул. Сумській і вул. Дерев’янка, а також задля покращення транспортного обслуговування жителів Шевченківського району. Відзавтра тролейбус курсуватиме так:  розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – розворотне коло «Парк ім. Горького».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 