У Харкові поновлює роботу ще один тролейбусний маршрут

Тролейбус №40, який курсує від пр. Перемоги до парку ім. Горького, поновить роботу у середу, 5 жовтня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, маршрут відкривають у зв’язку з закінченням ремонту контактних та кабельних мереж на вул. Сумській і вул. Дерев’янка, а також задля покращення транспортного обслуговування жителів Шевченківського району. Відзавтра тролейбус курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – пр. Людвіга Свободи – вул. Ахсарова – вул. Дерев’янка – вул. Сумська – розворотне коло «Парк ім. Горького».

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