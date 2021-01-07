У Харкові посилять санкції стосовно іноземців-лихачів

Чимало іноземців, які проживають у Харкові, дуже часто порушують правила дорожнього руху на вулицях міста і зовсім не бояться поліції.

Про це сьогодні, 6 січня, заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, коментуючи підсумки засідання, яке напередодні в Харківській облдержадміністрації провів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«У місті є багато автомобілів з транзитними номерами, так звані «євробляхи». Найчастіше ними керують іноземці, які порушують швидкісний режим та інші правила дорожнього руху і навіть збивають людей, при цьому не реагуючи на вимоги поліцейських. Такі випадки трапляються в місті все частіше. Ми виступаємо за те, щоб жорстко карати водіїв, які, приїхавши до Харкова, починають встановлювати свої порядки. Такого більше не буде. Я озвучив цю проблему, і міністр внутрішніх справ підтримав нас. Була дана вказівка, щоб при порушенні ПДР ці машини зупинялися і ставилися на штрафмайданчик», - зазначив Ігор Терехов.

Те ж саме, за його словами, буде відбуватися у випадку перегонів вулицями Харкова.

«Вони знімають з машини глушники та з ревом носяться проспектами міста. Також була дана вказівка карати порушників, забирати машини, ставити на штрафмайданчики. Чому такі жорсткі заходи? Тому що багато іноземних студентів займаються не навчанням, а «літають» по місту, порушують правила руху і не несуть за це ніякої відповідальності. З боку поліції має бути проявлена ​​воля і жорсткість. Ми бачимо, що крига скресла, і, думаю, що спільними зусиллями наведемо лад на дорогах міста», - підкреслив Ігор Терехов.

Источник: city.kharkov.ua

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