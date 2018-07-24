У Харкові з'явиться муніципальний велопрокат

До кінця серпня в Харкові планують відкрити 20 станцій муніципального прокату велосипедів.

Про це повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров. За його словами, на першому етапі планується встановити 20 станцій в найбільш жвавих місцях міста — центр і деякі спальні райони.

Проект реалізується компанією «НекстБайк Україна» («NextBike Ukraine») — офіційним представником одного з найбільших світових операторів системи громадського велопрокату, німецької компанії «NextBike».

«Мета проекту — надати харків'янам альтернативу в пересуванні містом. «Наприклад, ви можете із Салтівки доїхати на велосипеді до найближчої розв'язки громадського транспорту, сісти на трамвай або тролейбус, доїхати до центру і знову взяти велосипед і далі відправитися у своїх справах», — повідомив співзасновник компанії «НекстБайк Україна» Остап Буденкевич.

Він також розповів, що разова оренда обійдеться в 20 гривень за 30 хвилин, а місячний абонемент — 250 гривень і щодня година в подарунок. Також любителі велопоїздок зможуть придбати сезонний абонемент. При цьому оплатити послугу готівкою буде неможливо: система працюватиме онлайн. Для того щоб скористатися міським велопрокатом, необхідно буде завантажити мобільний додаток «NextBike» або зареєструватися на сайті компанії, залишити свої контактні дані і підв'язати до системи свою банківську карту.

«Тільки за такої умови можна буде користуватися послугою. Також за допомогою мобільного додатку ви скануєте Q-код на велосипеді, і в подальшому ми будемо розуміти, де знаходиться велосипед і хто його орендував. Це все робиться, щоб уникнути крадіжок і шахрайства. Також буде передбачена система штрафів, оскільки наше завдання — забезпечити максимальну оборотність велосипедів, щоб усі харків'яни змогли користуватися послугою», — наголосив Остап Буденкевич.

До кінця літа станції громадського велопрокату планують встановити на пл. Конституції, пл. Свободи, пр. Науки, вул. Академіка Проскури, в районі ст. м. «Проспект Гагаріна». Про повниий список адрес станцій буде повідомлено додатково. Як зазначив представник компанії, всі маршрути розроблені для зручності городян, оптимальний час поїздок — 15-30 хвилин. Крім того, кожен користувач міського велопрокату буде автоматично застрахований.

Протягом першого року систему тестуватимуть і, можливо, вноситимуть коригування як в тарифи, так і в маркетинг. Після того як робота буде налагоджена, планується розширити мережу міського велопрокату. Як зазначив Остап Буденкевич, за попередніми підрахунками, протягом 5-6 років у Харкові з'явиться до 120 станцій муніципального велопрокату.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Микола Мельник

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