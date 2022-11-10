У Харкові змінено маршрут автобуса №204

Автобус №204е з четверга, 10 листопада, курсуватиме за зміненим маршрутом.

Як зазначили у Департаменті інфраструктури, це зроблено для впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану.

Так, автобус №204е ходитиме за таким маршрутом: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) – вул. Гвардійців-Широнінців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна» (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).

Джерело: https://t.me/citykharkivua/18845

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