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У Харкові змінили нумерацію деяких маршрутів

У Харкові змінили нумерацію деяких маршрутів

Нумерацію трьох тролейбусних маршрутів змінили в місті Харкові.

Як розказали в Департаменті інфраструктури, до повномасштабного вторгнення рф маршрути №119, 267 та 304 були автобусними, повідомляє міськрада.

Після відновлення роботи громадського транспорту їх замінили тролейбусними та зараз привели нумерацію у відповідність до чинної транспортної системи.  

Так, тролейбус №119 тепер курсує під №58 за маршрутом:  аеропорт – вул. Аерофлотська – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – пров. Короленка – пров. Вірменський (у зворотному напрямку: вул. Кооперативна – пров. Плетнівський) – пл. Конституції – вул. Сумська – пл. Свободи – пр. Науки – вул. Ахсарова – пр. Людвіга Свободи – пр. Перемоги (коло трамвая). 

Тролейбус №267 курсує під №57 за маршрутом: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Харківських Дивізій – розворотне коло «Парк «Зустріч».

Тролейбус №304 курсує під №59 за маршрутом: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло «Вул. Університетська» (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського і далі за маршрутом).

Агентство Телевидения Новости

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