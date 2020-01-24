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У харківському метро можна буде поповнювати тільки E-ticket — ВІДЕО

У харківському метро можна буде поповнювати тільки E-ticket — ВІДЕО

З 1 березня в харківській підземці буде припинено поповнення старих пластикових карток. Поповнювати можна буде тільки картки E-ticket.

Як повідомив 22 січня заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, харків’яни, які поповнять старі картки до 1 березня, зможуть ними користуватися ще рівно рік. На станціях метро залишаться турнікети для проходу за старими проїзними.

«Гроші, зараховані на ці картки, не «згорять», і в людей буде рік, щоб використовувати ці кошти», – підкреслив Євген Водовозов.

Також у місті триває видача нових проїзних карток E-ticket громадянам пільгових категорій. Одночасно з користування виводяться старі картки пільговиків, видані «ПриватБанком». Із 1 березня 2020 року всі вони будуть відключені. До цього часу городянам, які мають право на пільгу, необхідно звернутися в служби соцзахисту за місцем проживання, щоб отримати нову картку E-ticket.

Коштує нова картка 36 гривень, нею можна сплатити за проїзд у метрополітені, тролейбусі та трамваї.

Відеоінструкцію про те, як правильно купити E-ticket, дивіться на каналі «Слобідський край» у YouTube.

Источник: slk.kh.ua

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