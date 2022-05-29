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У Криму припиняють прийом цивільних у лікарнях, щоб звільнити місця для поранених вояків рф
На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.
Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
ЗСУ з 24 лютого по 28 травня ліквідували близько 30 тисяч російських військових.
Источник: ukrinform.ua